На Сході була повітряна тривога: на Харківщині повідомляли про вибухи

Ввечері 12 листопада на Сході вкотре почали лунати сирени. Невдовзі в Харківській області пролунали перші вибухи.

В жодному разі не ігноруйте повідомлень про повітряну тривогу. Адже від початку повномасштабної війни внаслідок російських обстрілів вже загинули багато цивільних, зокрема маленьких дітей.

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На Сході лунали сирени

Приблизно о 22:19 у східних областях України через чергову загрозу ворожого обстрілу почали лунати сирени. Повітряну тривогу оголосили у:

Харківській області;

Донецькій області;

Полтавській області;

Дніпропетровській області;

Олександрійському районі Кіровоградської області.

Також повітряна тривога триває на Луганщині. Однак її оголосили ще 4 квітня, тобто аж 222 дні тому.

За інформацією телеграм-каналу monitor, була ймовірність запуску ракет з акваторії Чорного моря.

На Харківщині чули вибухи

Під час повітряної тривоги важливо перебувати в укритті. Якщо його поблизу немає, рятувальники рекомендують скористатися правилом "двох стін". Для цього потрібно піти в кімнату посередині будинку чи квартири, в якій немає вікон (зазвичай це ванна), та перебувати ближче до опорної стіни.

Приблизно через 3 хвилини після оголошення повітряної тривоги у Харкові почули перші вибухи. Про це повідомило Суспільне.

За словами місцевих жителів, ймовірно, в області трапився "приліт", адже вибухи пролунали десь за містом.

Наразі точно невідомо, чи це дійсно був "приліт", чи робота системи ППО. Офіційної інформації щодо цього поки немає.

Хай там як, місцевим варто не залишати укриттів до повідомлення про відбій повітряної тривоги. Також важливо не розголошувати інформації про адреси влучань, якщо вони трапляться, та публікувати фото чи відео з місць обстрілів.

Пам'ятайте, що така інформація лише допомагає коригувати вогонь окупантам, які часто свідомо б'ють по житлових будинках, аби викликати паніку в мирного населення.

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Приблизно о 22:50 повітряну тривогу скасували скрізь, окрім Луганщини та Нікопольського району Дніпропетровщини.