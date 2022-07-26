На Сході та Півдні – повітряна тривога: у Харкові повідомляють по вибухи

У всіх східних та частині південних областей країни оголосили тривогу в ніч на 26 липня. Невдовзі жителі Харкова повідомили про звуки вибухів у своєму місті.

Сирени почали лунати на Харківщині о 3:21, а через 16 хвилин уже лунали вибухи. Слід зауважити, що в самому Харкові та Харківському районі попередили про загрозу артобстрілу. Також про таку небезпеку повідомили в Нікопольському районі Дніпропетровщини. Там вже був обстріл на початку доби.

У цей момент В окупованому Донецьку вкотре вибухи та пожежа – могло прилетіти у військовий об'єкт

В яких областях оголосили тривогу:

Сумська;

Полтавська;

Харківська;

Донецька;

Запорізька;

Дніпропетровська.

Ще "почервонілою" на карті є Луганщина, де тривогу не скасовували від квітня, та Вознесенський район Миколаївщини.



Карта тривог станом на 03:42 / Скриншот

Небезпека ударів на Півдні виникла пізніше

Приблизно через пів години після перших тривог, також повідомили про загрозу удару з неба в південних регіонах. Попросили перейти до укриттів жителів Миколаївської та Одеської областей.

На Херсонщині та в Автономній Республіці Крим не оголошують тривогу. Наразі ці території є тимчасово захоплені ворогом.

Якщо ви бачите влучання ворожих снарядів чи ракет, не публікуйте фото та відео наслідків одразу після того, як це сталося. Якщо оприлюднили такі матеріали в мережі, то вони можуть допомогти ворогу корегувати удар. Також категорично заборонено поширювати інформацію про роботу ППО.