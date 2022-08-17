На Сході росіяни хотіли прорвати оборону та здійснили кілька штурмів: усі спроби придушили ЗСУ

Окупанти не полишають надії просунутися на Сході нашої країни. Однак їхні плани руйнують Збройні Сили України.

Про актуальну ситуацію на фронті станом на вечір 17 серпня доповіли у Генеральному штабі ЗСУ.

Читайте також Важливість аеродромів ворога в Криму та вибух у Мелітополі: головне за 175 день війни

Яка ситуація на північному кордоні

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишилась без суттєвих змін. На останньому ворог проводить вдосконалення фортифікаційного обладнання позицій. Здійснив артилерійські обстріли біля Чернівського, Павлівки та Гудового Сумської області.

На Харківському напрямку ворог, із танків, ствольної та реактивної артилерії, здійснив обстріли районів населених пунктів Харків, Нова Миколаївка, Дементіївка, Коробочкине, Печеніги, Руські Тишки, Одноробівка, Леб'яже, Нове, Світличне, Соснівка та Рубіжне.

Противник спробував прорвати оборону наших військ у напрямках населених пунктів Леб'яже та Базаліївка, успіху не мав, відійшов.

Що відбувається на Донбасі

На Слов'янському напрямку підрозділи противника вогнем ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню намагалися завдати ураження нашим підрозділам та зруйнувати об'єкти цивільної інфраструктури в районах Бражківки, Дібрівного, Мазанівки, Долини та Довгенького. Ворог намагався просунутися у напрямках Новодмитрівки та Мазанівки , успіху не мав, відійшов.

підрозділи противника вогнем ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню намагалися завдати ураження нашим підрозділам та зруйнувати об'єкти цивільної інфраструктури в районах Бражківки, Дібрівного, Мазанівки, Долини та Довгенького. Ворог , успіху не мав, відійшов. На Краматорському напрямку ворог вів обстріли із танків та артилерії неподалік Миколаївки, Краматорська, Верхньокам'янського, Тетянівки, Серебрянки, Григорівки та Райгородка. Завдав авіаційного удару біля Івано-Дар'ївки та Веселого. Штурмовими діями безуспішно намагався покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Веселе.

ворог вів обстріли із танків та артилерії неподалік Миколаївки, Краматорська, Верхньокам'янського, Тетянівки, Серебрянки, Григорівки та Райгородка. Завдав авіаційного удару біля Івано-Дар'ївки та Веселого. Штурмовими діями безуспішно намагався покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Веселе. На Бахмутському напрямку зафіксували обстріли поблизу Бахмута, Зайцевого, Яковлівки, Білогорівки та Майорська. Окупанти задіяли авіацію для удару біля Соледара. Українські воїни придушили усі спроби ворога покращити тактичне положення підрозділів в районах населених пунктів Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Кодема, Зайцеве та Майорськ.

зафіксували обстріли поблизу Бахмута, Зайцевого, Яковлівки, Білогорівки та Майорська. Окупанти задіяли авіацію для удару біля Соледара. Українські воїни придушили усі спроби ворога покращити тактичне положення підрозділів в районах населених пунктів Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Кодема, Зайцеве та Майорськ. На Авдіївському напрямку противник продовжив вогневий вплив біля Авдіївки, Нью-Йорка, Пісків, Водяного, Опитного та Невельського. Завдав авіаудару неподалік Мар'їнки.

Яка ситуація на Півдні

Ворог має частковий успіх

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти залучили танки та різнокаліберну артилерію для вогневого ураження районів населених пунктів Велика Новосілка, Костянтинівка, Павлівка, Сонцівка, Ольгівське, Вугледар, Чарівне, Гуляйполе, Новоданилівка, Мала Токмачка, Оріхів, Времівка, Новопіль та Новоандріївка. Авіаудари зафіксовано біля Щербаків, Малих Щербаків і Залізничного.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує зосереджувати зусилля на утриманні зайнятих позицій та недопущенні створення Силами оборони сприятливих умов для переходу у контрнаступ. Завдав авіаційних ударів неподалік Білогірки, Лозового, Білої Криниці та Посад-Покровського.

Ворог намагався покращити тактичне положення у напрямку Білогірки. Наші воїни повністю поламали плани окупантів та відкинули на попередні позиції,

– додали у Генштабі.

Там також зазначили, що в готовності до застосування високоточної зброї перебувають 2 носії крилатих ракет морського базування.

Окупанти деморалізовані

У Генеральному штабі додали, що російські окупанти зазнають втрат, деморалізовані та вишукують будь-яку можливість уникнути бойових дій.

"Вони намагаються зімітувати легке поранення, вдаються до самоскалічень та різноманітних симуляцій. Фіксується збільшення фактів саботажу наказів офіцерів, особливо, коли це стосується наступальних дій", – підсумували у Генштабі.

Дізнайтесь більше про бої з ворогом від Генштабу: дивіться відео