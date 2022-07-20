На Сході України лунала масштабна повітряна тривога
Зранку 20 липня у східних регіонах оголосили про повітряну тривогу. Місцевих жителів закликали не нехтувати безпекою та перейти в укриття.
Спершу про небезпеку оголосили на Полтавщині – тривожні сирени залунали приблизно о 08:19. Згодом про загрозу ракетного удару повідомили у в решті східних регіонів.
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У яких областях оголосили повітряну тривогу
- Полтавська область,
- Сумська область,
- Харківська область,
- Дніпропетровська область,
- Запорізька область,
- Донецька область.
Також повітряна тривога оголошена у Луганській області. Її оголосили ще 4 квітня – відтоді вона не припинялася.
Карта повітряної тривоги в Україні станом на 8:30
На Харківщині оголошували повторну тривогу: вона лунала кілька годин
Повітряну тривогу на Харківщині оголосили ще приблизно о 3:52. О 08:22 в регіоні оголосили про повторну загрозу. Таким чином, у Харківській області тривога була оголошена понад 4 години.
Згодом, о 8:36 розпочалися відбої. Наразі у всіх регіонах чисте небо, окрім Луганщини.Важливо! Не публікуйте та не поширюйте у соціальних мережах адреси "прильотів" й фото та відео з наслідками ворожих обстрілів, адже часто ворог коригує вогонь за допомогою соцмереж. Також не знімайте переміщення української техніки та роботу ППО.
Як поводитись під час повітряної тривоги
- Перекрийте воду, газ й вимкніть електричні прилади.
- Не забудьте подбати літніх або маломобільних сусідів – допоможіть їм дістатися до безпечного місця. Не покидайте напризволяще й домашніх улюбленців, оскільки неможливо передбачити, коли ви зможете повернутися додому. Допомігши тим, хто цього потребує, якнайшвидше перейдіть до найближчого укриття чи сховища.
- Якщо з якоїсь причини ви не можете цього зробити, принаймні дотримуйтеся правила "двох стін".
- Покидайте укриття або безпечне місце лише після відбою.