На Сході України лунала повітряна тривога: у яких регіонах
Близько 21:23 7 липня на Сході України залуналаи повітряні тривоги. Закликаємо місцевих жителів не ігнорувати загрозу та йти в укриття.
Повітряна тривога лунала у 7 регіонах України. Незадовго після цього у Харкові оголосили про відбій. Згодом загроза зникла й в інших регіонах.
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У яких регіонах лунала повітряна тривога
- Сумська область,
- Харківська область,
- Полтавська область,
- Дніпропетровська область,
- Запорізька область,
- Донецька область,
- Луганська область.
Станом на 21:45 повітряна загроза залишилася лише у Сумській та Луганській областях. Зауважимо, що на Луганщині повітряна загроза стабільно зберігається ще від 4 квітня – відтоді повітряна тривога в регіоні не припинялася.
Повітряна тривога не звучить на тимчасово окупованих територіях
На тимчасово окупованій Херсонщині не лунає повітряна тривога, як на окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Попри це, в цих регіонах продовжується обстріли. Закликаємо місцевих жителів бути уважними та обережними й принаймні орієнтуватися за сигналами тривоги у сусідніх регіонах.
З очевидних причин, про тривогу окупанти не сповіщають й у Криму.
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