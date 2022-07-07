На Сході України лунала повітряна тривога: у яких регіонах

Близько 21:23 7 липня на Сході України залуналаи повітряні тривоги. Закликаємо місцевих жителів не ігнорувати загрозу та йти в укриття.

Повітряна тривога лунала у 7 регіонах України. Незадовго після цього у Харкові оголосили про відбій. Згодом загроза зникла й в інших регіонах.

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У яких регіонах лунала повітряна тривога

Сумська область,

Харківська область,

Полтавська область,

Дніпропетровська область,

Запорізька область,

Донецька область,

Луганська область.

Станом на 21:45 повітряна загроза залишилася лише у Сумській та Луганській областях. Зауважимо, що на Луганщині повітряна загроза стабільно зберігається ще від 4 квітня – відтоді повітряна тривога в регіоні не припинялася.

Повітряна тривога не звучить на тимчасово окупованих територіях

На тимчасово окупованій Херсонщині не лунає повітряна тривога, як на окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Попри це, в цих регіонах продовжується обстріли. Закликаємо місцевих жителів бути уважними та обережними й принаймні орієнтуватися за сигналами тривоги у сусідніх регіонах.

З очевидних причин, про тривогу окупанти не сповіщають й у Криму.

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