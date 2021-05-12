На Сході вірять у "віртуальну бульбашку" ОПЗЖ, – Мацука про феномен Медведчука

Важливо розуміти коріння і феномен Віктора Медведчука саме для східних регіонів України. Адже на виборах до парламенту партія "Опозиційна платформа – За життя" отримала непогані результати через свою дуже проросійську риторику.

Люди на Сході продовжують вірити у "віртуальну бульбашку". Таку думку в ефірі програми "Що це було?" висловив шеф-редактор державного телеканалу "Дом" Олексій Мацука.

Цікаво Медведчук є абсолютним інтриганом, він не має харизми політика, – журналіст Мацука

Телеканали Медведчука підтримували "віртуальну бульбашку"

За його словами, така віртуальність підтримувалися трьома медведчуківськими каналами, які наразі з українського поля ліквідували.

Допомагала створювати "віртуальну бульбашку" саме оплачувана інформаційна машина Віктора Медведчука,

– відзначив журналіст.

Він зауважив, що ті фінансові ресурси, які витрачали на проросійські телеканали, і створювали "віртуальну бульбашку".

На початку лютого 2021 року Володимир Зеленський підписав санкції Ради нацбезпеки і оборони проти соратника Медведчука Тараса Козака. Таким рішення телеканали "112 Україна", ZIK та NewsOne стали недоступними

Для багатьох людей на Сході, як наголосив Мацука, це питання ідентичності. "Медведчук приватизував ці питання, називаючи їх проросійськими, хоча на Донбасі люди не є проросійськими. Вони просто мають певний політичний порядок денний", – сказав журналіст.

Він також відзначив, що водночас на президентських виборах люди на Сході проголосували за Володимира Зеленського. Такого показника ніколи не було.

До речі, якби парламентські вибори відбулись найближчим часом, то пройшли б партії: "Слуга народу" – 22,8% голосів, "Європейська солідарність" – 14,4%, "Опозиційна платформа – За життя" – 13,7% та "Батьківщина" – 12,2%.