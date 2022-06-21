На Сході виявлено формування зведених підрозділів ворога, частину сил вивели відновлюватись

Триває 118 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ворог зазнає нищівних втрат і змушений переформовувати свої підрозділи.

Так, на Донецькому напрямку зафіксовано діяльність зведених підрозділів російських окупантів. Про це повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України станом на 18:00 21 червня.

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Актуальна ситуація на Донецькому напрямку

За даними Генштабу ЗСУ, на Донецькому напрямку російські окупанти здійснили перегрупування, щоб посилитись з метою подальших дій на Бахмутському напрямку. Зафіксовано формування зведених підрозділів ворога.

Так, унаслідок значних втрат, відзначено переформування двох ворожих батальйонних тактичних груп зі складу підрозділів 5 загальновійськової армії збройних сил Росії, що втратили свою боєздатність, в одну зведену батальйонну тактичну групу.

Крім того, за наявною у Генштабу Збройних Сил України інформацією, противник вивів на відновлення боєздатності підрозділи своєї 1 окремої мотострілецької бригади 1 армійського корпусу.

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Що загалом відбувається на Сході

На Сєвєродонецькому напрямку, станом на вечір 21 червня, й далі тривають бої за однойменне місто. Ворог гатив з танків та артилерії неподалік Сєвєродонецька, Лисичанська, Воронового, Мирної Долини та Гірського.

Разом з тим спробу російських окупантів вести розвідку боєм у напрямках Метьолкіне – Воронове та Метьолкіне – Сиротине Збройні Сили України героїчно відбили – противник був змушений відійти. При цьому частковий успіх загарбники мають у наступальних діях у напрямку Білої Гори, бойові дії тривають. Ворог закріплюється в Устинівці.

На напрямку Тошківка – Підлісне росіяни, на жаль, захопили населені пункти Підлісне та Мирна Долина, здійснюють спроби закріпитися на зайнятих рубежах. Крім того, окупанти мають частковий успіх поблизу Гірського. Ворожий штурм у напрямку Високого наші захисники і захисниці успішно відбили.

До слова, на Бахмутському напрямку загарбники обстріляли райони Берестового та Комишувахи. Здійснили спробу наступу у бік Олександропілля – Комишуваха, успіху не мали та відійшли.

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