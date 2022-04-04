На Сході ворог атакував, але поплатився 30 бійцями, а ще танками і БТРами

Російські загарбники сороковий день повномасштабно атакують Україну. Вони 4 квітня здійснили атаку на оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Про це повідомили 4 квітня в оперативно-тактичному угрупованні "Схід". Військові розповіли про втрати ворога.

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За інформацією "Сходу", втрати окупантів склали:

до 30 солдатів з особового складу;

2 танки;

3 БТР;

2 гаубиці Д-30;

1 мінометрий розрахунок.

Нашим воїнам нелегко, адже майже щодня окупанти завдають удари важкою артилерією та авіацією. Однак захисники тримають оборону, адже знають, що за їхніми плечима вся Україна,

– наголосили в угрупованні.