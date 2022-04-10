На Сході знищили 26 російських окупантів і ворожу техніку
10 квітня 2022 , 21:51Читать новость на русском
Російські окупанти на території України продовжують гинути. А разом з ними за старанням українських захисників знищується і їх техніка.
Лише за один день, 10 квітня, українські захисники знищили 26 російських загарбників. Сталося це в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
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При цьому українські військові відкривали вогонь у відповідь на ракетні та авіаційні удари, а також обстріли з важкої артилерії.
Окрім живої сили, окупаційні війська втратили й чимало техніки. Серед них два гелікоптери та один БТР. Також були знищені два артилерійські тягачі та один безпілотник ворога.
Дивіться відео про те, як ЗСУ нищить ворожу техніку