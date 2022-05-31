На Сході ЗСУ знищили ворожий склад з боєприпасами й ліквідували понад 20 окупантів

Українські захисники стримують агресора на Сході. Зокрема 31 травня, артилерією вони знищили склад з боєприпасами російських військ.

Збройні сили України лише за добу ліквідували 22 окупантів та знищили 1 БТР.

До теми Суттєві втрати ворога на Півдні: ЗСУ знищили майже сотню росіян та багато техніки

Ці втрати ворога поповнили вчорашні. За добу 30 травня українські захисники на Сході знищили до 50 росіян, 1 танк, 1 БМП, 1 САУ, 3 міномети та 1 безпілотник.

Втрати окупантів на Півдні

Українські ракетно-артилерійські підрозділи 30 травня завдали суттєвих втрат російським окупантам і на Півдні. Вони знищили 78 росіян, 8 танків, 2 гаубиці, самохідну гармату "Піон", 2 реактивні системи залпового вогню "Град", 5 одиниць броньованої та 2 – автомобільної техніки.

Ба більше, ЗСУ йдуть в наступ на Півдні. У результаті цього на Південнобузькому напрямі ворог залишив село Миколаївка, що розташоване на півночі Херсонщини.

Загальні втрати російської армії

Від початку повномасштабного вторгнення Росії українські військові нищать ворога. Станом на 31 травня вони вже відправили за російським кораблем близько 30 500 окупантів. Крім того, армія загарбників стала біднішою на тисячі одиниць техніки. Наприклад, ЗСУ ліквідували:

танків – 1 358,

бойових броньованих машин – 3 302,

артилерійських систем – 649,

РСЗВ – 207,

засобів ППО – 93,

літаків – 208,

гелікоптерів – 174,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 515,

крилатих ракет – 120,

кораблів та катерів – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 275,

спеціальної техніки – 48.

Через такі втрати в окупантів – низький моральний дух, який надалі тільки погіршуватиметься. Річ у тім, що у війні проти України гине багато російських молодших офіцерів. Відтак командири батальйонів та бригад змушені безпосередньо йти на поле бою і таким чином наражатись на небезпеку.

До слова, нещодавно ЗСУ накрили командний пункт під Ізюмом та знищили командний вузол зв'язку у Лимані.

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