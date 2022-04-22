На Сході ЗСУ знищили ворожий склад із паливом та боєприпасами

Українські захисники продовжують стримувати агресора та завдають їм нищівних втрат. Так, наші ЗСУ за добу знищили ворожий склад з боєприпасами та понад сотню окупантів.

Водночас російські війська 22 квітня здійснили 3 атаки.

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Українська артилерія нанесла вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки окупантів. В результаті чого ЗСУ знищили склад з паливом та боєприпасами.

Також наші війська ліквідували понад 130 загарбників. Наразі тривають бої.

До слова, російські окупанти не полишають надії взяти під контроль місто Рубіжне, що в Луганській області. Наразі ворогу не вдалося там закріпитися. Окрім того, росіяни здійснили посилення угруповання військ.

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