Сходження лавин в Альпах: кількість жертв трагедії зросла до 7

У французьких Альпах 8 травня зійшли одразу 2 снігові лавини. Кількість загиблих у результаті інциденту зросла до 7.
Джерело:France 24
Раніше була інформація про 4 жертв, однак рятувальники продовжували пошуки людей, які зникли.
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Кількість жертв сходження лавин в Альпах зросла
- Перша лавина зійшла в містечку Валлуар в регіоні Савоя, розташованому на висоті 2 642 метрів. Вона забрала життя 4 людей віком від 42 до 76 років.
Лавина знесла 2 групи туристів, які складалися з 3 та 2 людей. Вижити вдалося лише одній особі, яку знайшли рятувальники.
- Друга лавина зійшла на висоті 3 779 метрів в масиві Вануаз. Влада інформує про 3 загиблих внаслідок цього сходження.
Тобто загалом жертвами стихії стали 7 людей.
До слова, раніше екстрені служби попереджали про особливо високий ризик лавинної небезпеки. В останні дні температура знизилася після сильного снігопаду в горах.Зверніть увагу! У січні 2021 року в районі гірськолижного курорту Шнальсталь в Альпах відбулось сходження лавини, внаслідок чого загинули люди. Серед жертв був колишній глава банку Raiffeisen в Італії 65-річний Міхаель Грюнер та його дружина.