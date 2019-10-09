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      Шокований від заяв Богдана, – Кличко про історію зі "смотрящими" та мільйонним хабарем

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      Віталій Кличко
      Віталій Кличко / 24 канал

      Андрій Богдан зробив дуже багато гучних заяв, втім, не дав їм жодного підтвердження. Він сказав, що йому пропонували 20 мільйонів доларів, аби Кличка залишили у кріслі глави Київради.

      Але пройшло декілька місяців, а хто це зробив – досі невідомо. Про це мер Києва Віталій Кличко розповів в ефірі "Радіо НВ".

      Цікаво: Спочатку їм треба мене звільнити, – Кличко про ймовірне призначення Ткаченка главою КМДА

      Від заяв Богдана шокований не лише я, а багато людей. Я миттєво відреагував на його заяву, бо якщо я буду мовчати – це означає, що я погоджуюсь. Я нікого не делегував вести переговори. Відразу звернувся через ЗМІ до Богдана і попросив сказати, хто до нього звертався, де і коли, попросив назвати прізвище і свідків. Це було декілька місяців тому, а прізвище досі неназване. Що це означає? Лише одне – брехня,
      – наголосив Кличко.

      Що відомо про скандальний брифінг Богдана і в чому він звинуватив Кличка?Брифінг відбувся ще вкінці липня і тоді глава Офісу Президента заявив, мовляв, на кожній зустрічі з Віталієм Кличком просив мера столиці відмовитися від так званого "інституту смотрящих" і стати людиною, яка не матиме відношення до корупції та безкарності.

      Втім, згодом адвокат одного з таких "смотрящих" начебто підійшов до Богдана і повідомив, що робота з місцевим бюджетом Києва дозволяє отримувати 40 мільйонів доларів в рік. Він попросив не рухати голову КМДА і запропонував цей бюджет поділити навпіл.

      Того ж дня Кличко відреагував на цю заяву, назвавши Богдана брехуном. Він також написав заяву у НАБУ, аби там розібралися, хто пропонував главі ОПУ хабар.

      В одному з інтерв’ю Андрій Богдан сказав, що президент поки не підписує заяву про звільнення Кличка з посту глави КМДА, бо поки "дивиться за ним". На це Кличко відповів: "Хоче дивитися за мною? Будь ласка, я відкритий, робота мерії відкрита, я готовий відповісти на будь-яке питання".

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Віталій Кличко Андрій Богдан КМДА
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