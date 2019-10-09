Шокований від заяв Богдана, – Кличко про історію зі "смотрящими" та мільйонним хабарем

Андрій Богдан зробив дуже багато гучних заяв, втім, не дав їм жодного підтвердження. Він сказав, що йому пропонували 20 мільйонів доларів, аби Кличка залишили у кріслі глави Київради.

Але пройшло декілька місяців, а хто це зробив – досі невідомо. Про це мер Києва Віталій Кличко розповів в ефірі "Радіо НВ".

Цікаво: Спочатку їм треба мене звільнити, – Кличко про ймовірне призначення Ткаченка главою КМДА

Від заяв Богдана шокований не лише я, а багато людей. Я миттєво відреагував на його заяву, бо якщо я буду мовчати – це означає, що я погоджуюсь. Я нікого не делегував вести переговори. Відразу звернувся через ЗМІ до Богдана і попросив сказати, хто до нього звертався, де і коли, попросив назвати прізвище і свідків. Це було декілька місяців тому, а прізвище досі неназване. Що це означає? Лише одне – брехня,

– наголосив Кличко.

Що відомо про скандальний брифінг Богдана і в чому він звинуватив Кличка?Брифінг відбувся ще вкінці липня і тоді глава Офісу Президента заявив, мовляв, на кожній зустрічі з Віталієм Кличком просив мера столиці відмовитися від так званого "інституту смотрящих" і стати людиною, яка не матиме відношення до корупції та безкарності.



Втім, згодом адвокат одного з таких "смотрящих" начебто підійшов до Богдана і повідомив, що робота з місцевим бюджетом Києва дозволяє отримувати 40 мільйонів доларів в рік. Він попросив не рухати голову КМДА і запропонував цей бюджет поділити навпіл.



Того ж дня Кличко відреагував на цю заяву, назвавши Богдана брехуном. Він також написав заяву у НАБУ, аби там розібралися, хто пропонував главі ОПУ хабар.

В одному з інтерв’ю Андрій Богдан сказав, що президент поки не підписує заяву про звільнення Кличка з посту глави КМДА, бо поки "дивиться за ним". На це Кличко відповів: "Хоче дивитися за мною? Будь ласка, я відкритий, робота мерії відкрита, я готовий відповісти на будь-яке питання".

Читайте також: Клички подали до суду на "1+1": там відмовилися розглядати позов