Шокує, – у США назвали вбивство Брента Рено в Ірпені жахливим

Джейк Салліван заявив, що вбивство Брента Рено в Ірпені – шокує. Журналіста зі США застрелили російські окупанти 13 березня.

Відповідну заяву радник президента США з питань національної безпеки Салліван зробив під час щотижневої програми "Обличчя нації". Він заявив, що у Штатах уважно стежать за ситуацією й відповідно реагуватимуть.

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Салліван заявив, що вбивство американського журналіста в Україні російськими силами шокує та жахає,

– мовиться у повідомленні.

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Михайло Подоляк заявив, що у нього є лише одне запитання: скільки ще США ігноруватимуть війну, вбивства своїх громадян і не закриватимуть небо над Україною.

Рено вбили вистрілом у голову. Також в Ірпені постраждали ще двоє американських журналістів. Їх госпіталізували.

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