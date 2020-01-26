Шокуючі призначення та блокада судової реформи: перші скандали з новою очільницею ДБР

Не встигли ще обрати постійного нового голову Державного бюро розслідувань, як виконувачка обов'язки Ірина Венедіктова вже зчинила кілька скандалів. Насампред – призначала своїм заступником одного з адвокатів Віктора Януковича – Олександра Бабікова. Більше про це – читайте далі.

Як відбувався в конкурс на посаду заступника ДБР

Коли ми їли олів'є і мандаринки, і не особливо пильно стежили, що ж там роблять наші дорогі "Слуги народу" в цей час було оголошено і проведено фактично за тиждень конкурс на посаду заступників голови ДБР. Обрали тоді двох людей з трьох необхідних.

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Чим займається ДБР? Державне бюро розслідувань – це орган, який розслідує злочини високопосадовців. Зараз, наприклад, там відкрито з десяток проваджень про п'ятого президента Петра Порошенка. А також туди з ГПУ перейшло розслідування справ проти президента-втікача Януковича.

Громадськість волала про порушення і неадекватні терміни, але хто там її чув.

Спочатку, ще перед Новим роком – 28 грудня з'являється новина, що першим заступником голови ДБР стане Олександр Бабіков, який захищав Януковича у кількох кримінальних провадженнях. Зокрема, і щодо диктаторських законів 16 січня, і щодо вбивств майданівців 18 – 20 лютого,

– розповіла авдокатка Євгенія Закревська, яка захищає постраждалих і родичів загиблих у Революції Гідності.

Новина з'явилась на одіозній "Страна.юа", яка славиться транслюванням прокремлівських меседжів, але водночас, її люблять використовувати для "зливів" інформації представники Офісу Зеленського. Новину одразу різко розкритикували. І вже наступного дня комісія оголосила конкурс. Тільки от цікавинка, склав свої адвокатські повноваження Бабіков ще 28 грудня. За день до призначення конкурсу. Це помітила народна депутатка Олександра Устінова.

За законом Бабіков мав скласти повноваження в триденний термін після перемоги на конкурсі. Його колега Андрій Богдан, наприклад, тільки після призначення в адміністрацію склав повноваження адвоката.

Конкурс тривав трішки більше ніж тиждень. А термін подання документів взагалі був п'ять днів. Ще й в між святковий період. Документи туди встигла подати народна депутатка попереднього скликання Олена Сотник. Просто, аби проекспериментувати, чи встигне. Вона ледь-ледь вклалась в термін. Але Олені ніхто так і не показав ні правила за якими проводять конкурс, і, ба більше, не запросили на співбесіду.



Олена Сотник

Склад комісії

Тепер про склад комісії, яку теж незрозуміло хто і яким чином призначив. До комісії входили – керівник управління кадрової роботи та державної служби ДБР – Віталій Француз і керівник аналітичного відділу бюро Олександр Коваль. Їх обох обрали в ДБР на фейковому конкурсі, результати якого були відомі за добу. А ті, хто їх тоді відбирали, просто робили вигляд, що голосують за них попри цей конфуз.

До комісії також входила ексзаступниця голови ДБР Ольга Варченко, яку пов'язують із соратником Порошенка Олександром Грановським, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев і викладачка Харківської юридичної академії Оксана Капліна. Довіра до такого складу комісії, звісно, максимальна.



Ольга Варченко, Олександром Грановським, Данило Гетманцев та Оксана Капліна

Вже 16 січня вони повідомили, що в конкурсі перемогло двоє людей. Колишній СБУшник з Харківщини Олександр Соколов, і власне, адвокат Януковича, який раніше працював прокурором на Харківщині Олександр Бабіков.



Олександр Бабіков

З Соколовим, як з'ясували журналісти Венедіктову пов'язує не лише місто походження, а і теща. Бо вона – Наталія Колесник, яка володіє ТОВкою "Перегрін Кепітал Груп" виявляється, виплачувала в минулому році дружині новообраного заступника Венедіктової – Анні Соколовій – 125 тисяч гривень за заняття підприємницькою діяльністю.

Про призначення ж Бабікова, нагадаю повідомляли, ще за день до оголошення так званого "конкурсу". Цікаво, що призначити обох згідно з новим законом пані Ірина мала право без конкурсу взагалі. Що і збиралась зробити ще 28 грудня. Але вирішила провернути "оцей весь фарс із конкурсом", аби не нести політичної відповідальності за таке одіозне призначення. Бо тепер вона може сказати, що "це ж не я, це ж неупереджена комісія". Неупереджена, ага.

Невдоволення родичів Небесної Сотні

Найбільше незадоволені призначенням конкретно Бабікова потерпілі у справах Майдану. Адже з правилами розподілом обов'язків від 2018 року, саме ця людина мала проводити аудит в цих справах.

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Зрозуміло, що людина, яка працювала на Януковича не найпідходяща кандидатура на цю роль. І от пані Ірина переконує, що її перший заступник не буде цим займатись, а куруватиме справи особисто вона. А всіх, хто не згодний з призначеннями називає маніпуляторами.

Але незгодні з призначенням, навіть, і в керівництві фракції. А адвокатка потерпілих таки пояснює, що людина такого рангу, як перший заступник має право запитувати всі документи. От абсолютно всі, це по-перше. А по-друге, повинна у відсутність директора виконувати його обов'язки. До того ж, Венедіктова сама заявляла, що не має досвіду у кримінальній юстиції, а отже їй потрібні заступники, які компетентні в цьому.

Тепер, же виходить, що призначено людину, яка не зможе виконувати величезну частину роботи.

Розумієте, це призначення паскудне навіть не тому, що людина працювала і компанії "Аверлекс", яка повністю супроводжувала всі справи Януковича. А Янукович вчинив держзраду, і підозрюється у причетності до масового вбивства людей і узурпації влади. Хоча звісно це пекло. Справа в тому, що людина, яка обстоювала в суді позицію "легітимного" – Майдан – це держпереворот, тепер повинна буде відмовитись від цього всього і представляти протилежну позицію?

Адже конфлікт інтересів саме в тому, що ДБР продовжує розслідувати справи Майдану, де Янукович фігурант.



Віктор Янукович

І от цікаво, що завадить Бабікову зараз прочитати всі матеріали справ проти ексрегіоналів, і того самого Януковича, і піти з необхідним багажем знань, знову їх захищати в суді? Адже він вже колись був прокурором у Харкові, і у часи Януковича у 2012 році, навіть вів справу проти Арсена Авакова, щодо його зловживань на посаді голови ОДА. А потім метнувся в адвокатство.

Отже, потерпілі вимагають від тимчасової голови бюро та президента звільнити Бабікова з посади.

Інші скандальні рішення Венедіктової

Тепер до інших кадрових рішень пані Ірини. Вона залишила працювати в ДБР колишніх заступників Труби. Ольгу Варченко, яку я вже згадувала, та Олександра Буряка. Він і став керівником відділу справ Майдану.



Ольга Варченко та Олександр Буряк

Обидва засвітились на плівках НАБУ про суддю Вовка, як люди, які могли тиснути на кваліфкомісію, аби та не займалась очищенням рядів одіозного Окружного адмінсуду. Та хіба це може стати для пані Ірини аргументом.

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Вона ж займалась і судовою реформою. І не вважала, що варто ліквідувати Окружний адмінсуд. Так само як не треба було перезапускати Вищу раду правосуддя, яка зараз чудить з подвійними стараннями. Бо воно ж треба подивитись як там буде, і потім покласти на когось відповідальність. А не просто звільнити одіозних, і замінити на вартісних людей. Чи то стосується ДБР чи то стосується ВРП.

Ну, але ж пані Венедиктова вона ж не назавжди, вона ж тимчасово в ДБР. І судячи з того, що Рада не делегувала в комісію своїх представників, як і Кабмін поки, то не так вже і поспішають в "Слузі народу" проводити конкурс.

Комісія має складатись з трьох представників президента – вони вже відомі, ще трьох має делегувати Кабмін і це будуть представники міжнародних організацій. Але вирішального голосу в них не буде, бо буде ще троє від Ради. Кілька разів профільний комітет не зміг домовитись кого делегувати. Але зрозуміло, що більшість голосів точно буде підконтрольна "Слузі народу".



Ірина Венедіктова

І з пані Іриною прощатись не треба поспішати. Це зараз президент призначив її тимчасово. Але вона ітиме на конкурс, де більшість в комісії контролюватиме "Слуга народу". І не просто ж так людина відмовилась від депутатського мандата. Якщо той конкурс проходитиме так само як оцей, його результат ми з вами уже можемо передбачати.