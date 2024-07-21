Шольц зізнався, що досі дивиться ламповий телевізор і 40 років ходить з одним портфелем

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зізнався, що має декілька "старомодних" звичок. Політик досі дивиться ламповий телевізор та 40 років носить документи в одному портфелі.

За словами журналістів, це питання порушили днями на передвиборчому мітингу СДПН у Дрездені під час обговорення переходу на електромобілі.

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Шольц дивиться ламповий телевізор

Профспілковий діяч з Volkswagen Zwickau, де виготовляють електромобілі, висловив занепокоєння. Він розкритикував уряд за відмову від субсидій на електромобілі та закликав запровадити "гальмо цін", оскільки все це загрожує скороченням робочих місць.

Однак, за словами Шольца, такі машини мало купують не лише через політику уряду. Шольц додав, що уряд лише щойно зобов'язав заправні станції будувати станції швидкої зарядки. А потім зізнався, що має вдома старий ламповий телевізор – "стара річ, але все ще працює ідеально". Журналісти Bild натякнули, що пристрій, ймовірно, такий же старий, як улюблений портфель Шольца.

Шольц пояснив свій вибір: щоразу, коли він дивиться на брошуру з магазину, де продаються нові телевізори, він думає про те, що ці моделі все одно застаріють через рік – і не купує їх.

За словами німецького канцлера, сьогоднішні автомобілі скоро застаріють, однак це не має стримувати людей від покупки.

Отже, канцлер просуває електромобілі, використовуючи аргумент, який він не використовує для свого лампового телевізора. Чи купить він тепер ще й смарт-телевізор?

– підсумовують німецькі журналісти.

До слова, днями Олаф Шольц під час виступу назвав підтримку України питанням історичної відповідальності своєї країни. За його словами, з огляду на історію, для Німеччини в цій ситуації "може бути лише одне місце" – на боці України.