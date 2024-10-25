Шольц хоче посередництва Індії у дипломатичному урегулюванні війни в Україні

Канцлер Німеччини прагне дипломатичного врегулювання війни в Україні. Він вважає, що Індія може виступити посередником.

Олаф Шольц підтримує врегулювання війни в Україні дипломатичним шляхом. Він вважає, що посередником може стати Індія.

Дивіться також Війська НАТО в Україні: чому ідея Макрона знову актуальна та як Захід може відповісти Росії

Війна має закінчитись

За словами Шольца агресивна війна Росії проти України торкається Німеччини та Індії з різних боків.

Ніхто не може заплющувати очі на цей конфлікт. Тому я настійно висловлююся за те, щоб Індія виступала за довготривалий і справедливий мир,

– заявив канцлер.

Шольц сказав, що його держава вітає готовність Індії "використовувати міцні зв'язки з усіма сторонами, щоб зробити внесок у політичне вирішення конфлікту". Водночас Берлін виступає за підтримку територіальної недоторканості України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що зараз нема потреби запрошувати Україну до НАТО, оскільки країна, яка воює, не може стати членом Альянсу.

Шольц вкотре застеріг від того, аби не будити у Росії звіра. Він нагадав, що Москва зламала розуміння того, що кордони не можна переміщати силою.