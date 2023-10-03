Розбіжності між Німеччиною та Францією заважають ЄС підтримувати Україну – FT

У Європейському Союзі наразі немає консенсусу між Німеччиною і Францією, державами, що ухвалюють основні рішення в організації. Саме це стало причиною затягування з фінансовою підтримкою нашої держави у війні проти Росії.

Журналісти Financial Times зазначили, що ця "тупикова ситуація" в переговорах щодо кількох пріоритетних і термінових питань злякала Брюссель та інші столиці ЄС. Зокрема, багато держав виявили труднощі ухвалення рішень без узгодження між Парижем і Берліном.

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Франція і Німеччина мають проблеми у відносинах

Автори матеріалу зазначили, що президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц не ладнають між собою. Однак це не єдина причина гальмування всіх рішень у ЄС.

Зокрема, журналісти наголосили, що проблеми виникають як через значні політичні розбіжності між Парижем і Берліном, так і через розбіжність коаліційного уряду в Німеччині. Через це Шольцу було важче визначити чіткий напрямок у таких питаннях, як енергетика, а подібна напруга вже зберігається більше ніж один рік.

Керівний директор європейської консультаційної компанії з питань ризиків Eurasia Group Муджтаба Рахман наголосив, що ситуація з "конфліктом" погіршила їхню здатність "добре грати разом у ЄС".

Шольц і Макрон стикаються зі значними внутрішніми викликами. Їхня взаємодія не надто хороша, а двосторонні інституційні та високопосадові зв'язки також досить напружені,

– зауважив він.

Варто зазначити, що обидва лідери зустрінуться кілька разів у жовтні 2023 року, зокрема, на саміті в Іспанії та щорічній двосторонній конференції, яка збере всіх їхніх міністрів у Німеччині наступного тижня. Лідери обговорюватимуть технологічну політику та штучний інтелект, проте офіційні особи сподіваються досягти прогресу в ключових питаннях, можливо, завдяки неформальним контактам, таким як запланований круїз на човні в Гамбурзі.

Водночас у Брюсселі політичні рішення, які застрягли, включають переговори щодо розміру доповнення до шестирічного спільного бюджету ЄС, відомого як Багаторічна фінансова рамка. Саме вона містить вирішальну фінансову підтримку для України та оновлену версію правил, що регулюють, скільки країни можуть запозичувати та витрачати згідно з пактом стабільності та зростання.

Журналісти наголосили, що ці питання були делеговані Франції та Німеччині Європейською комісією, щоб спочатку знайти спільну позицію, перш ніж решта блоку зможе відновити переговори, про що сказали троє високопоставлених чиновників ЄС.

"Їм двом просто потрібно сісти в кімнаті разом і вирішити все. За відсутності цього решті безглуздо намагатися знайти консенсус", – наголосив один із політиків блоку.

Автори зазначили, що поповнення БФР має бути погоджено до кінця року, щоб задовольнити потреби бюджету України на 2024 рік.

Шольц і Макрон мають розбіжності у питанні енергетики

Автори матеріалу зауважили, що довгоочікувана реформа ринку електроенергії ЄС також загальмована суперечками Парижа та Берліна за атомну енергетику. Зокрема, саме вона є центральною в енергетичній політиці Франції й від якої Німеччина відмовилася в рамках свого зеленого переходу.

Сам Макрон назвав протидію коаліції Шольца ядерній енергетиці "історичною помилкою", враховуючи необхідність боротьби зі зміною клімату.

Однак державний міністр Франції у справах Європи Лоуренс Бун заперечила ідею про розрив між Парижем і Берліном, стверджуючи, що вони поділяли "одне бачення Європи". Зокрема, це полягало у зміцненні економічної незалежності, сприянні зеленому переходу та розширення блоку, щоб включити більше країн.

Є певні питання, де консенсус знайти важче, наприклад, щодо енергетики чи нових бюджетних правил ЄС. Це нормально, що тут є тертя, оскільки це великі структурні проблеми, які пов'язані з конкурентоспроможністю наших економік,

– наголосила вона.

Інший французький чиновник зазначив, що коаліція Шольца, це "безпрецедентний трипартійний альянс" між соціал-демократами, лібералами й Зеленими. Він назвав це "німецько-німецькими розбіжностями".

Крім того, Німеччина й Франція мають кілька двосторонніх розбіжностей на додаток до питань ЄС, включаючи затримки спільної танкової програми та конкурентного підходу до розробки континентальних систем ППО. Однак автори матеріалу наголосили, що зрештою ці обидві країни вже не раз проходили крізь важкі моменти й усвідомлювали потребу одна в одній, щоб мати можливість керувати ЄС.