Перед вторгненням росії Шольц сказав путіну, що України не буде в НАТО найближчі 30 років

Напередодні вторгнення росії в Україну Олаф Шольц запевнив кремлівського диктатора, що наша країна не вступить у НАТО. Канцлер Німеччини говорив про строк у найближчі 30 років.

Мовляв, просто хотів такими обіцянками переконати путіна, що Альянс не загрожує безпеці росії. Про це Шольц сам розповів у спілкуванні з журналістами під час дня відкритих дверей своєї канцелярії.

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Шольц назвав погляди путіна абсурдними

Канцлер розповів, що вважає напад на Україну з "абсолютно абсурдних" причин. Адже в нього були переговори з путіним напередодні вторгнення та вони говорили про можливість вступу України в НАТО. Мовляв, намагався запевнити тирана, що "цього не станеться в найближчі 30 років". Також він хотів переконати путіна, що НАТО ніколи не було загрозою для Росії.

Проте, як каже Шольц, путін не хоче погоджуватися на ліберальні, відкриті суспільства в Європі, бо має "повністю абсурдні" ідеї. Зокрема, керівник кремля казав, що білорусь і Україна насправді не повинні бути окремими державами.

Це війна, яку розпочав путін, росія, і явно з наміром підкорити свою сусідню країну – я думаю, це була початкова мета. У путіна справді була ідея провести фломастером по європейському ландшафту, а потім сказати: "Це моє, а це твоє". Це так не працює,

– підкреслив канцлер.

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