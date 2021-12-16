Шольц підтримав висилку російських дипломатів з Німеччини
16 грудня 2021 , 16:11Читать новость на русском
Джерело:Spiegel
Німецький канцлер Олаф Шольц відреагував на висилку двох російських дипломатів із країни. Політик вважає, що це було правильним рішенням.
Про своє ставлення до висилки з Німеччини представників російського посольства Шольц розповів після прибуття на саміт Євросоюзу.
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Шольц підтримав висилку російських дипломатів
Вирок у справі про вбивство у парку Тіргартен, який ми спостерігали, є свідченням того, що тут сталися погані речі. Тому правильно, що глава МЗС дала на це чітку відповідь,
– наголосив Шольц.
Нагадаємо, напередодні очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прийняла рішення про вислання з країни російських дипломатів.
Висилка дипломатів Росії з Німеччини: що передувало
- Німецька влада оголосила персонами нон ґрата 2 співробітників російського посольства. Це сталося після оголошення вироку офіцеру ФСБ, якого засудили за вбивство Зелімхана Хангошвілі.
- У рішенні суду йшлося про те, що вбивство Хангошвілі замовила російська влада. Такі дії Москви схарактеризувати як державний тероризм.
- Водночас посол Росії в Німеччині Сергій Нечаєв вважає, що вирок суду є буцімто "недружнім кроком" та "політично вмотивованим рішенням".
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