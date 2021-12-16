Шольц підтримав висилку російських дипломатів з Німеччини

Німецький канцлер Олаф Шольц відреагував на висилку двох російських дипломатів із країни. Політик вважає, що це було правильним рішенням.

Про своє ставлення до висилки з Німеччини представників російського посольства Шольц розповів після прибуття на саміт Євросоюзу.

До теми Вбивство чеченського командира у Берліні: Німеччина оголосила про висилку російських дипломатів

Шольц підтримав висилку російських дипломатів

Вирок у справі про вбивство у парку Тіргартен, який ми спостерігали, є свідченням того, що тут сталися погані речі. Тому правильно, що глава МЗС дала на це чітку відповідь,

– наголосив Шольц.

Нагадаємо, напередодні очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прийняла рішення про вислання з країни російських дипломатів.

Висилка дипломатів Росії з Німеччини: що передувало

Німецька влада оголосила персонами нон ґрата 2 співробітників російського посольства. Це сталося після оголошення вироку офіцеру ФСБ, якого засудили за вбивство Зелімхана Хангошвілі.

У рішенні суду йшлося про те, що вбивство Хангошвілі замовила російська влада. Такі дії Москви схарактеризувати як державний тероризм.

Водночас посол Росії в Німеччині Сергій Нечаєв вважає, що вирок суду є буцімто "недружнім кроком" та "політично вмотивованим рішенням".

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Колишнього чеченського командира Зелімхана Хангошвілі застрелили у Берліні 5 серпня 2019 року. Убивцю ідентифікували як росіянина Вадима Красикова, який з фальшивими документами на ім'я Вадима Соколова приїхав до Німеччини.