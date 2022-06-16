Шольц пообіцяв постачати Україні зброю доти, доки наша держава її потребуватиме

Президенти Франції і Румунії, а також очільники урядів Німеччини та Італії відвідали Україну й спільно з Володимиром Зеленським дали пресконференцію. Олаф Шольц під час свого виступу запевнив, що наша країна отримуватиме зброю доти, доки її потребуватиме.

З-поміж іншого, канцлер Німеччини запевнив в однозначній підтримці його країни героїчної боротьби України проти російської агресії. 24 канал передає деталі промови Олафа Шольца.

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Промова Олафа Шольца на пресконференції у Києві

Свою промову Олаф Шольц розпочав з того, що запевнив Володимира Зеленського у підтримці героїчної боротьби українців. Він зазначив, що мужність українських воїнів є надзвичайною, і те, як українці борються проти вторгнення Росії, викликає неабиякий захват.

Канцлер Німеччини підкреслив, що широкомасштабний напад Росії на Україну означає зміну епох, адже Росія намагається силою змінити кордони Європи, і це є неприйнятним.

Тому Німеччина разом з іншими країнами світу з першого дня (широкомасштабного вторгнення Росії – ред. 24 канал) стала на бік України. Ми підтримуємо Україну у захисті її суверенітету і територіальної цілісності, зокрема фінансово, гуманітарно, а також збройно. Ми будемо робити це і далі, доки Україна матиме таку потребу,

– запевнив Шольц.

Очільник німецького уряду підкреслив, що його країна вже прийняла 800 тисяч українських біженців, а 135 тисяч українських дітей навчаються у німецьких школах.

Крім того, канцлер додав, що Німеччина навчає українських військових користуватись сучасним озброєнням, самохідними гаубицями і зенітними системами. Разом з тим він нагадав, що Німеччина пообіцяла надати Україні ЗРК IRIS, які захищатимуть наші міста від нальотів ворога з повітря.

Ми також домовились зі Сполученими Штатами Америки та Великою Британією, що постачатимемо ракетні системи залпового вогню. Ви бачите, що Німеччина підтримує Україну потужно. Я і мої колеги приїхали сьогодні у Київ із чітким меседжем – Україна належить до європейської сім'ї,

– підсумував Шольц.

До слова, Олаф Шольц завершив свою промову тим, що важливою віхою на сповненому передумовами європейському шляху України назвав статус кандидата нашої держави на вступ в ЄС. Він розповів, що наступними днями у Європейському Союзі відбудуться обговорення цього питання й запевнив, що однозначно виступатиме за єдину позицію.

Ви знаєте, що необхідне одноголосне рішення 27-и країн-членів. Німеччина виступатиме за позитивне рішення для України,

– наголосив очільник німецького уряду.

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