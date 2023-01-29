Аби уникнути війни між НАТО та Росією: Шольц пояснив, чому він проти надання Україні винищувачів

Німеччина не планує надавати Україні сучасні винищувачі. До того ж Берлін бажає уникнути можливої ескалації між НАТО та Росією.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, наголосивши що питання про можливе надання Україні винищувачів наразі навіть не виникає.

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Німеччина проти надання Україні сучасних винищувачів

Коментуючи заклики української сторони, зокрема колишнього посла України Андрія Мельника, до надання винищувачів, Шольц застеріг "вступу в постійну конкуренцію за підвищення ставок, коли йдеться про системи озброєння".

"Якщо одразу після ухвалення рішення в Німеччині починаються чергові дебати, це має не надто серйозний вигляд і підриває довіру громадян до рішень уряду", – підкреслив канцлер Німеччини, маючи на увазі нещодавнє рішення про постачання бойових танків до Києва.

Також він заявив, що рішення про військову допомогу Україні ухвалюються так, щоб не допустити прямого зіткнення Росії та НАТО.

Канцлер Німеччини, який серйозно ставиться до своєї присяги, повинен зробити все, щоб війна Росії проти України не перетворилася на війну між Росією і НАТО,

– зазначив Шольц.

Наприкінці він додав, що "не допустить такої ескалації".

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