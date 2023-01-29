Аби уникнути війни між НАТО та Росією: Шольц пояснив, чому він проти надання Україні винищувачів
Джерело:Tagesspiegel
Німеччина не планує надавати Україні сучасні винищувачі. До того ж Берлін бажає уникнути можливої ескалації між НАТО та Росією.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, наголосивши що питання про можливе надання Україні винищувачів наразі навіть не виникає.
Варте уваги "Я буду говорити телефоном з Путіним": Шольц впевнений, що з Росією все ще можна домовитись
Німеччина проти надання Україні сучасних винищувачів
Коментуючи заклики української сторони, зокрема колишнього посла України Андрія Мельника, до надання винищувачів, Шольц застеріг "вступу в постійну конкуренцію за підвищення ставок, коли йдеться про системи озброєння".
"Якщо одразу після ухвалення рішення в Німеччині починаються чергові дебати, це має не надто серйозний вигляд і підриває довіру громадян до рішень уряду", – підкреслив канцлер Німеччини, маючи на увазі нещодавнє рішення про постачання бойових танків до Києва.
Також він заявив, що рішення про військову допомогу Україні ухвалюються так, щоб не допустити прямого зіткнення Росії та НАТО.
Канцлер Німеччини, який серйозно ставиться до своєї присяги, повинен зробити все, щоб війна Росії проти України не перетворилася на війну між Росією і НАТО,
– зазначив Шольц.
Наприкінці він додав, що "не допустить такої ескалації".
Шольц вірить, що з Путіним можна домовитися
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц все ще вірить, що з російським диктатором Владіміром Путіним можна про щось домовитись.
- Проте він також зазначив, що останні телефонні розмови з Путіним відбувались не на "ввічливих тонах". Тобто Кремль зовсім не зацікавлений у мирі.
- За словами Шольца, російський диктатор повторював, як мантру, що має право на захоплення сусідньої країни.
- У Wall Street Journal з посиланням на свої джерела заявили, що Шольц, якого критикували за нерішучість у питанні щодо передачі західних танків Україні, насправді зіграв ключову роль у знятті неофіційного табу на таку допомогу. Зокрема, саме він переконав у необхідності постачання американських танків президента США Джо Байдена, який сумнівався в тому, що це потрібно робити.
- Нагадаємо, що Німеччина таки ухвалила довгоочікуване для України рішення щодо постачання Leopard 2. Від Берліна наші військові отримають роту таких танків.