Путін сприйняв дзвінок Шольца як ознаку слабкості, – Le Monde

Олаф Шольц 15 листопада вперше за 2 роки зателефонував Владіміру Путіну. Російський президент сприйняв цей дзвінок, як ознаку слабкості, а не сили.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова представника німецької опозиції Юргена Хардта, яке передає видання Le Monde.

До теми Виходимо на новий етап: чому Шольц дзвонив Путіну

Що каже німецька опозиція про дзвінок Шольца Путіну

У матеріалі видання зазначено, що канцлер Німеччини Олаф Шольц піддається критиці з боку німецької консервативної опозиції, яка звинуватила його в сприянні пропаганді Москви через його телефонний дзвінок президенту Росії

Представник консервативної партії ХДС Юрген Хардт розповів німецькому радіо Deutschlandfunk, що Владімір Путін сприйме той факт, що Шольц подзвонив йому більше як ознаку слабкості, ніж сили.

Німецький політик також критикував канцлера за те, що ця розмова сприяла "пропагандистському успіху" Кремля у контексті внутрішньої політики Німеччини.

Пана Хардт також зазначив, що цей дзвінок не мав бажаного ефекту для Путіна, який охоплював "тільки силові сигнали", такі як загроза значного збільшення військової допомоги Україні. Політик підкреслив, що Шольц "не зробив жодних нових конкретних пропозицій і навіть не поставив квазіультиматуму".

До слова, Володимир Зеленський уже відреагував на телефонну розмову Шольца та Путіна. Як зазначив президент України, цей дзвінок, немов "скринька Пандори", після якої можуть бути й інші дзвінки та розмови, що дозволить російському диктатору почуватися не в ізоляції з боку світової спільноти.