Одна з основних цілей Росії – демілітаризація України. Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що цього не можна допустити.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Tagesschau.

Дивіться також Франція та Німеччина посперечалися через план переозброєння ЄС на 150 мільярдів євро, – FT

Чому не можна допустити демілітаризації України

Шольц наголосив, що не можна допустити демілітаризації України.

Демілітаризація України була однією з військових цілей Росії, і цього не має статись,

– заявив Канцлер Німеччини.

Він зазначив, що сильна армія – це "найважливіша гарантія безпеки для країни". Також Шольц закликав до продовження довгострокової підтримки України – "до досягнення миру та після нього".

Канцлер звернув увагу на те, що припинення вогню, про яке наразі ведуть активні розмови, дає можливість вивчити шляхи до досягнення довгострокового миру. Шольц переконаний, що це може включати подальші кроки, такі як обмін полоненими та повернення викладених людей.

Нагадаємо, що раніше Шольц також підтримав мирну ініціативу президента Володимира Зеленського. Крім того, він висловився проти нав’язаного миру Україні.