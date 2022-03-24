Шольц виступив за регулярне постачання зброї Україні та посилення санкцій проти Росії
24 березня 2022 , 18:53Читать новость на русском
Канцлер Німеччини Олаф Шольц неочікувано закликав поставляти Україні зброю більшими темпами. Також мовилося про посилення військово-технічної допомоги для ЗСУ.
Шольц навіть назвав такі завдання необхідними. Про це він заявив після саміту НАТО, передає 24 канал.
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Наразі необхідне постійне постачання зброї для України,
– заявив Шольц.
Також він закликав посилити санкції проти Росії.
Допомогти ЗСУ зброєю закликав і британський прем'єр-міністр Борис Джонсон. Він зазначив, що альянс має можливості збільшити постачання зброї.
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