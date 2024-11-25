Я забезпечував, щоб ми не приймали неправильних рішень: Шольц захищає свою політику щодо України

Канцлера Німеччини Олафа Шольца висунули на наступні дострокові вибори у Німеччині, що пройдуть у лютому. Він виступив на захист своєї політики щодо України.

За його словами він урятував Німеччину від "неправильних рішень". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bild.

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Від яких "неправильних рішень" уберіг Німеччину Шольц

Після напружених дискусій виконавча рада Соціал-демократичної партії Німеччини у понеділок одноголосно підтримала кандидатуру Шольца на посаду канцлера на федеральних виборах, що мають відбутися у лютому 2025 року.

У своєму виступі після затвердження кандидатури Шольц наголосив на важливості продовження своєї політики щодо України, попри критику та суперечливі думки з цього приводу.

Багато було сказано, багато речей було винесено на обговорення. Важливим залишається те, що я неухильно забезпечував, щоб ми не приймали неправильних рішень,

– сказав глава німецького уряду.

Як приклад він навів свою беззаперечну відмову поставити Україні крилаті ракети і заборону стріляти важким озброєнням вглиб Росії.