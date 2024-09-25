Шольц втрачає популярність серед німців: у The Times пояснили, до чого тут Україна

Підтримка канцлера Німеччини Олафа Шольца в суспільстві знижується. Значною мірою на це впливає політика його уряду щодо допомоги Україні у війні проти Росії.

Зокрема, Шольцу важко утримати баланс між підтримкою України та пацифістськими настроями німецьких виборців. Про це повідомляє The Times із посиланням на дослідження настроїв населення.

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Чому Шольц втрачає підтримку серед німців

Дослідники аналітичного центру D Part опитали понад 2,3 тисячі жителів Німеччини і провели кілька фокус-груп, щоб отримати детальний огляд настроїв у суспільстві.

Лише 11% респондентів задоволені тим, як уряд Шольца підтримує Україну у війні з Росією, тоді як 67% висловили невдоволення. При цьому 32% опитаних хотіли б, щоб ЄС надавав Україні "куди сильнішу" допомогу, а 41% виступили проти цього.

Крім того, 68% респондентів сказали, що "занепокоєні" або "дуже занепокоєні" щодо того, що Німеччина може стати учасником збройного конфлікту в Європі найближчими роками. За даними D Part, ці побоювання найбільше поширені серед прихильників ультраправої проросійської партії "Альтернатива для Німеччини".

Водночас союзники Шольца стверджують, що він дотримується "середнього курсу між яструбами і голубами", прагнучи надати Україні як можна більше допомоги, але не провокуючи при цьому Росію та не засмутити пацифістськи налаштованих німецьких виборців.

Втім, дослідження показує, що Шольц втратив підтримку майже всіх – виборців, які вважають, що він мав зробити більше для України, виборців, які хочуть миру з Кремлем, і виборців, які розриваються між двома сторонами.