Після відмови Міноборони Німеччини надати Україні зброю Шольц заявив про підтримку Києва

Німеччина відмовилася надавати Україні більше зброї для боротьби з окупантами. Разом з тим німецькі лідери не втомлюються говорити про підтримку нашої держави.

Міністерство оборони Німеччини не захотіло збільшувати обсяги військової допомоги для України, котра героїчно бореться з російськими окупантами. Канцлер Олаф Шольц запевнив, що робитиме все для того, щоб наша держава здолала ворога, на усіх фронтах.

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Німеччина буде підтримувати Україну аж до перемоги

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Монреалю запевнив, що його головне завдання залишається незмінним – зробити все для перемоги України у боротьбі з російськими окупантами. Це стосується усіх можливих засобів: фінансів, санкцій, а також зброї.

Ми розуміємо можливість подальшої ескалації, тому робимо важливу обіцянку: ми будемо продовжувати підтримувати Україну подальшим постачанням зброї,

– сказав Шольц.

Він переконаний, що німецька зброя та новітні системи, які отримують ЗСУ, вже змінюють хід війни та дуже ефективно проявляють себе на полі бою. Захід продовжить надавати Україні усі засоби, які необхідні для перемоги над ворогом.

Також Шольц наголосив, що вже обговорюються плани щодо відбудови України, яка дуже постраждала від нападу росіян. Деякі проєкти вже навіть почали реалізовуватися.

Що стосується відповідальності росії за розв'язання війни, то позиція Німеччини та Заходу тверда – окупанти мають відчути усі катастрофічні наслідки своїх злочинів.

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