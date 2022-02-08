Шольц заговорив про санкції проти Росії, але уникнув згадки "Північного потоку-2"

Олаф Шольц заявив, що у випадку військової агресії Росії проти України Німеччина, США й інші партнери запровадять спільні санкції. Однак канцлер Німеччини уникнув згадки про "Північний потік-2".

Фактично Шольц підтвердив, що на проєкті поставлять крапку. Канцлер наголосив: усі можливі санкції вже є на столі. У випадку необхідності Німеччина готова обмежити використання російського газу.

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Ба більше, Шольц заявив, що Німеччина через 24 роки планує взагалі відмовитися від викопних видів палива.

Водночас канцлер жодного разу не згадав "Північний потік-2". Хоча журналісти під час спільної пресконференції Шольца з Джо Байденом декілька разів запитували про це.

Однак канцлер запевнив: позиції Німеччини та партнерів будуть єдиними. Жодних різних підходів.

Байден про "Північний потік-2"

Джо Байден наголосив: якщо Росія нападе на Україну, то "Північного потоку-2" не існуватиме. Лідер США запевнив, що буде змога це зробити. Штатам, мовляв, вистачить сил.

Окрім того, Байден зауважив: під вторгненням Штати трактуватимуть перетин українського кордону російськими танками та військами.

Президент Байден заявив, що США та Німеччина "йдуть нога в ногу". Офіційний Вашингтон та Берлін синхронно працюють, щоб стримувати російську агресію в Європі

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