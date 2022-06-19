Шольц закликав спростити процедуру вступу до Євросоюзу

Канцлер Німеччини закликав спростити процедуру розширення Євросоюзу. Олаф Шольц вважає, що вступати туди має бути легше, ніж це є зараз.

Про це політик розповів у інтерв'ю одному з німецьких інформаційних агенцій. Окрім цього, він сказав, що Євросоюзу потрібно розширюватися й на інші континенти.

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Шольц закликав модернізувати ЄС

За словами Шольца, зараз процедура вступу до ЄС надто складна. Адже долучення нового члена потребує одностайного рішення всіх теперішніх. Тому, на його думку, готуватися до розширення мають не лише кандидати на вступ, а й сам Союз.

Для цього Євросоюз має модернізувати свої структури та процеси прийняття рішень. Не завжди можна буде одностайно вирішувати все, що сьогодні має бути вирішено одноголосно,

– наголосив канцлер.

Він додав, що планує почати обговорення цього питання вже наступного тижня – на саміті ЄС. Він запланований на 24 – 25 червня й там якраз мають розглянути заявки на членство України, Молдови та Грузії.

У Євросоюзі хочуть відмовитися від принципу одностайності

Слід зауважити, що Єврокомісія вже рекомендувала надати статус кандидата на вступ Україні та Молдові. Щодо Грузії, то їй дали лише "європейську перспективу", чим викликали обурення поміж політиків цієї держави.

Ймовірно, все ж рішення по 2 країнах буде одностайним. Однак невдовзі така потреба може зникнути. Адже за тиждень до цього інтерв'ю Шольца Європарламент попросив країни ЄС затвердити конституційну конвенцію для комплексних реформ. Зокрема, там мовиться про скасування принципу одностайності майже в усіх сферах політики.

Шольц закликав зміцнювати демократію у всьому світі

В цьому ж інтерв'ю лідер Німеччини підкреслив, що ЄС повинен зосередитися на посиленні демократії всієї планети. Навіть навів конкретні приклади.

Великі потужні демократії майбутнього знаходяться в Азії, Африці та Південній Америці й будуть нашими партнерами,

– сказав Шольц.

Окрім цього він згадав Албанію та Північну Македонію, які теж десятиліттями прагнуть приєднатися до європейської сім'ї. Політик переконаний, що саме час почати конкретні переговори з цими державами.

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