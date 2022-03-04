Шольц домовляється з Путіним про організацію гуманітарних коридорів в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вирішив провести переговори з очільником кремля Путіним. Головна тема обговорення – створення гуманітарних коридорів.

Глава німецького уряду вирішив зателефонувати очільнику країни-агресорки удень 4 березня. За словами Михайла Подоляка, світ нарешті усвідомив масштаби катастрофи, яку організували росіяни.

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Просто зараз канцлер Німеччини Олаф Шольц говорить з російським президентом про гуманітарні коридори. Світ нарешті усвідомив усю ту катастрофу, яку організували росіяни,

– заявив Подоляк.

З української сторони за організацію гуманітарних кориторів відповідальні міністерка реінтеграції Ірина Верещук та Сергій Трусов.

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