Шольц затримує постачання німецьких танків в Україну, – ЗМІ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкладає рішення щодо того, чи надавати Україні високотехнологічні танки для захисту від Росії.

Раніше віцеканцлер і міністр економіки Роберт Хабек та міністерка закордонних справ Анналена Бербок висунули план, який передбачає постачання Україні близько 100 танків.

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Шольц відтягує рішення про постачання важкої зброї

Спершу рішення мали прийняти на цьому тижні. Але наразі питання про постачання танків Україні в підвішеному стані через Олафа Шольца.

Як пише ЗМІ, він стверджує, що перш ніж поставляти таку важку військову техніку, Німеччина повинна досягнути спільної позиції із західними союзниками й не повинна діяти швидше за них.

Я вважаю, що це саме те питання, в якому для Німеччини було б серйозною помилкою грати особливу роль і йти особливим шляхом,

– заявив Шольц.

Він додав, що для нього важливо координувати дії з партнерами по ЄС і НАТО, щоб гарантувати, що країни надають таку воєнну підтримку "однаковим чином і що ніхто не спішить, включаючи Німеччину".

Коливання канцлера викликало негативну реакцію з боку його партнерів щодо коаліції, а також з боку інших партій.

Зокрема голова комітету Бундестагу з європейських справ Антон Хофрайтер заявив, що важливо, щоб Німеччина продемонструвала "лідерство" в ЄС та НАТО та не ховалась за іншими країнами.

Що передувало:

Зауважимо, що Міністри закордонних справ країн НАТО 6 та 7 квітня обговорили військову підтримку для України, але не розкрили ніяких подробиць щодо постачань танків.

Раніше німецька влада виключала варіант з постачанням в Україну складної військової техніки, такої як танки (попри рішення в лютому поставити Україні протитанкові й зенітні ракети). Посадовці пояснювали своє рішення тим, що навчання українських солдатів може зайняти тижні або навіть місяці.

Але виявилося, що війна триватиме довше, ніж очікували в уряді. Тож Німеччина почала розглядати можливість бойового постачання в Україну.

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