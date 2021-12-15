Схопили й вивезли невідь-куди: окупанти в Криму вкотре вдерлися до домівки кримських татар

В окупованому Криму російські силовики 14 грудня прийшли з обшуками до кримських татар. А ще й затримали та вивезли невідомо куди 23-річного хлопця.

Такі заходи вони проводили в рамках так званої "справи про вибух на газопроводі" у селі Перевальному. На щастя, через кілька годин чоловіка відпустили.

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Затримання та обшуки: окупанти в Криму продовжують тиснути на кримських татар

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова у твітері написала, що на території окупованого Росією Криму відбувся "черговий незаконний обшук у будинку кримських татар, який завершився затриманням та вивезенням у невідомому напрямку 23-річного Куртумера Чалгозова".

Згодом стало відомо, що хлопця відпустили. Але перед тим допитували (причому Чалгозов так і не знає, де саме, бо його везли у наручниках та в мішку на голові) "у справі Нарімана Джеляла та братів Ахтемових".

Відповідно до норм міжнародного права, Росія як держава-окупант зобов’язана негайно припинити політичні репресії проти місцевого населення тимчасово окупованого нею Криму й звільнити Нарімана Джеляла, Азіза та Асана Ахтемових, а також усіх незаконно утримуваних нею громадян України,

– наголосила Джепарова.

У спільноті "Кримська солідарність" додали, що обшук у будинку кримських татар почали о 5 ранку і тривав він понад 3 години. І що на допиті Куртумер Чалгозов чітко заявив, що не має жодної інформації щодо того, про що його допитували. А проте силовики попередили, що цей допит не буде для хлопця останнім.

Коротко про "справу про диверсію на газопроводі"

3 – 4 вересня в окупованому Криму російські силовики провели обшук у заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла. Далі його затримали, як і ще кількох кримських татар: Азіза та Асана Ахтемових, Ельдара Одаманова й Шевкета Усеїнова.

в окупованому Криму російські силовики провели обшук у заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла. Далі його затримали, як і ще кількох кримських татар: Азіза та Асана Ахтемових, Ельдара Одаманова й Шевкета Усеїнова. Джеляла окупанти "підозрюють" у причетності до "диверсії" 23 серпня у селі Перевальне під Сімферополем (там стався прорив трубопроводу, газ яким надходить у військову частину поблизу). Чоловікові загрожує до 15 років ув'язнення.

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Повний текст допису Еміне Джапарової у твітері:

У тимчасово окупованому Криму – черговий незаконний обшук у будинку кримських татар, який завершився затриманням та вивезенням у невідомому напрямку 23-річного Куртумера Чалгозова. Перш ніж відпустити, його допитували за справою Нарімана Джеляла та братів Ахтемових.

Відповідно до норм міжнародного права, Росія як держава-окупант зобов’язана негайно припинити політичні репресії проти місцевого населення тимчасово окупованого нею Криму й звільнити Нарімана Джеляла, Азіза та Асана Ахтемових, а також усіх незаконно утримуваних нею громадян України.