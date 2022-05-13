Шостий пакет санкцій, найімовірніше, обріжуть, – політолог

У Європейському Союзі продовжують обговорювати 6 пакет санкцій проти Росії. Водночас Угорщина досі тримає проросійський курс, не бажаючи накладати ембарго на нафту держави-агресорки.

Про це повідомив 24 каналу політолог Олександр Антонюк. Він зазначив, що така політика сусідньої Угорщини вже нікого не дивує.

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Неповний пакет санкцій

Думаю, що шостий пакет санкцій, найімовірніше, обріжуть. Позиція Угорщини в цьому питанні є послідовною, тому вона нікого не дивує,

– заявив політолог.

Антонюк наголосив, що зараз Україна стала надзвичайно суб'єктною державою в геополітичній площині, тому наші слова та висновки доходять до всіх західних партнерів. Тобто, за його словами, ми впливаємо на певну позицію.

Допомога Росії

Саме тому, як підкреслив політолог, нам необхідно назвати речі своїми іменами. Зокрема пояснити світові, що насправді означає обхід або блокування якоюсь державою ембарго на російську нафту.

Потрібно називати так, як є – це допомога Росії обійти санкції. Аби вона й надалі отримувала нафтодолари для вбивства та геноциду українського народу,

– заявив Антонюк.

Розповісти світові

Він додав, що про це потрібно невпинно повторювати всім та всюди. Зокрема почують нашого президента Володимира Зеленського.

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Водночас таку позицію мають озвучувати на міжнародних майданчиках народні депутати Україні. Крім того, зірки українського шоубізу, які зараз їздять по західних країнах з благодійними концертами й мають чималий успіх.

"Ми повинні використовувати кожен майданчик, аби називати речі своїми іменами", – закликав Антонюк.

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