У Шостці після авіаудару палає підприємство: втрати і пошкодження уточнюються

Російські загарбники продовжують обстрілювати мирні населені пункти України. Ворог завдав авіаудару по місту Шостка, що на Сумщині.

Про це близько 01:40 години 15 березня повідомляють українські засоби масової інформації.

Читайте також Окупанти обстріляли Велику Писарівку на Сумщині: страшні наслідки у фото

Атаку на місто Шостка, що у Сумській області, російські окупанти здійснили 14 березня. Внаслідок обстрілу ворога на одному з підприємств сталася пожежа.

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій уточнюють втрати та пошкодження.