У Шостці після авіаудару палає підприємство: втрати і пошкодження уточнюються
15 березня 2022 , 02:52Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Суми
Російські загарбники продовжують обстрілювати мирні населені пункти України. Ворог завдав авіаудару по місту Шостка, що на Сумщині.
Про це близько 01:40 години 15 березня повідомляють українські засоби масової інформації.
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Атаку на місто Шостка, що у Сумській області, російські окупанти здійснили 14 березня. Внаслідок обстрілу ворога на одному з підприємств сталася пожежа.
Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій уточнюють втрати та пошкодження.