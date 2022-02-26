У Шостці, що на Сумщині, є загроза артобстрілу: виють сирени
26 лютого 2022 , 17:17Читать новость на русском
У місті Шостка, що в Сумській області, є загроза артобстрілу. Там звучать сирени, людей просять йти в укриття.
На Сумщині знову небезпечно. Ворог може атакувати. Людей просять бути обережними.
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Тривога в Шостці
Шостка! Сирени! Загроза артобстрілу! В укриття,
– йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Суми перебувають під обстрілом російських військ. Окупанти гатять по місту з реактивних систем залпового вогню "Град". Обстріл ведуть зі сторони Косівщини.
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