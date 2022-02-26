У Шостці, що на Сумщині, є загроза артобстрілу: виють сирени

26 лютого 2022 , 17:17
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Джерело:

телеграм "Новини Сумської обласної військової адміністрації"

У місті Шостка, що в Сумській області, є загроза артобстрілу. Там звучать сирени, людей просять йти в укриття.

На Сумщині знову небезпечно. Ворог може атакувати. Людей просять бути обережними.

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Тривога в Шостці

Шостка! Сирени! Загроза артобстрілу! В укриття,
– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Суми перебувають під обстрілом російських військ. Окупанти гатять по місту з реактивних систем залпового вогню "Град". Обстріл ведуть зі сторони Косівщини.

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Автор: Наталія Пристанська