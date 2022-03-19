Шотландія та Уельс готові розмістити декілька тисяч українських біженців
Джерело:телеграм SPRAVDI
Шотландія та Уельс заявили, що готові прийняти декілька тисяч біженців з України. Таке рішення ухвалили у межах програми Homes for Ukraine.
Відповідне рішення країни повідомили у спільній заяві їхніх урядів. Відомо, що влада не займатиметься розміщенням людей.
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Шотландія та Уельс приймуть українських біженців
Уряди Шотландії та Уельсу готові прийняти 4 тисячі біженців з України в межах програми Homes for Ukraine,
– мовиться у повідомленні.
Ця програма передбачає, що біженці зможуть домовитись про розміщення з фізичними чи юридичними особами. Відомо також, що:
- Шотландія прийме 3 тисячі громадян України;
- Уельс – 1 тисячу осіб.
Агентство ООН з питань міграції заявило, що орієнтовно 6,5 мільйона українців стали внутрішніми переселенцями та 3,2 мільйона людей – виїхали за кордон.
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