У Шотландії українка прочитала "Заповіт" біля консульства Росії: емоційні фото, відео
Джерело:телеграм Енергоатом
Віроломна війна Росії проти України сколихнула увесь світ. У багатьох країнах світу проходять масові мітинги на підтримку України.
У шотландському місті Единбург українка виступила на мітингу в підтримку України біля консульства держави-агресора.
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Українка прочитала "Заповіт" росіянам
Дівчина з Миколаєва у традиційній вишиванці та віночку емоційно прочитала "Заповіт" Тараса Шевченка перед консульством Російської Федерації.
Її підтримали оплесками та гаслами "Слава Україні" учасники мітингу.
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