Вже прощаються з Кримським мостом: z-воєнкор зганьбився в ефірі Скабєєвої

У російських пропагандистів уже кілька днів жахливий настрій в ефірах через ухвалену допомогу США для України, а також передачу далекобійних ракет ATACMS.

На шоу Ольги Скабєєвої сказали, що Росію чекають серйозні проблеми найближчим часом. Один із гостей взагалі допустив фатальну помилку, коли заговорив про удар по Кримському мосту, пише 24 Канал.

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Ольга Скабєєва визнала, що схвалений 61 мільярд доларів – це великі кошти. За словами пропагандистки, Україна нібито віддаватиме не грошима, а зброєю. Своєю чергою, кожний новий тип озброєння – смерті російських солдатів. На її думку, це дуже серйозно як і ракети ATACMS.

Ведуча запитала у гостя етеру про небезпеку для Росії від схваленої допомоги. Відповідаючи, Z-воєнкор заплутався у словах та назвав Кримський міст "українським". Росіянин розуміє, що невдовзі від незаконно побудованої споруди залишиться лише назва.

Переважно ці гроші будуть націлені, аби провести атаку, мабуть, на наш Український міст, тобто Кримський міст спробують атакувати,

– обмовився z-воєнкор.

Про "аналог" ATACMS

Уже на іншому шоу один з російських експертів підтвердив потужність ATACMS. За його словами, це високоточна зброя, яка має три швидкості звуку та дальність 300 кілометрів.

Пропагандист заявив, що країна-агресорка має "аналог" – ракети "Іскандер". Вони, на його думку, б'ють на більшу відстань та не менш небезпечні, ніж ATACMS.

Загроза в тому, що ракети добре б'ють по стаціонарних об'єктах. У травні вони спробують провести атаку на Кримський міст, до того ж комбіновану, не лише з використанням ATACMS, а із залученням усієї можливої зброї,

– сказав він.

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