Сховалися під деревом від грози: блискавка вбила 2 людей на Черкащині

На Черкащині блискавка вдарила у дерево, під яким перебувало 3 людей, 2 з них загинули. Моторошний інцидент стався у селі Софіївка.

Відповідний виклик до медиків надійшов 26 червня приблизно о 18:00. Їм повідомили, що блискавка вдарила в дерево за сільською школою.

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Що відомо про жертв та постраждалу

Коли здійнялася негода, неподалік біля водойми відпочивали 3 місцевих жителів. Тікаючи від потужної грози, вони сховалися під деревом.

На місце події терміново виїхали 3 бригади екстреної медичної допомоги. Від ураження блискавкою загинули 23-річний хлопець та жінка, якій близько 55 років.

46-річній жінці надали першу медичну допомогу та госпіталізували у міську лікарню з електротравмою. Відомо, що вона перебуває у свідомості.

Блискавки наробила лиха в Україні

Ввечері 26 червня через блискавку загорілися 2 будинки у Чернігівській області. Пожежі спалахнули у селищі Козелець та Мала Дівиця. Загиблих чи постраждалих немає.

У той же день загорівся приватний будинок у селі Білогордка, що на Київщині. За інформацією ЗМІ, пожежа виникла також, ймовірно, від удару блискавкою.