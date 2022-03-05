У сховищах та укриттях Житомира буде безкоштовний інтернет
Джерело:фейсбук Сергія Сухомлина
Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста, тож люди змушені переховуватися в укриттях. Для зручності містян в Житомирі буде безкоштовний інтернет у сховищах.
Міський голова Житомира Сергій Сухомлин записав своє звернення до містян. Він розповів, чому в сховищах обладнають інтернет.
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У сховищах Житомира буде безкоштовний інтернет
Сухомлин зазначив, що житомирянам кожного дня доводиться до 10 разів бігати у бомбосховища та укриття.
Ми сьогодні домовилися з IT-провайдерами обладнати сховища та бомбосховища Wi-Fi роутерами з безкоштовним інтернетом. Прохання – скидайте заявки на сайт міської ради для того, щоб ми могли виконати цю роботу,
– додав мер.
Він подякував компанії-провайдеру та усім підприємцям, які надають роутери. Ще частину закупить місто. Сухомлин сподівається, що хоч так містянам вдасться витримати ворожу навалу.
Дивіться звернення Сергія Сухомлина:
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