Прощатимуться з актором 24 серпня о 17:00. Ще за життя Ален заповів, щоб його похорони відвідала невелика кількість людей.

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На прощанні будуть присутні його 40 рідних та близьких, серед яких і діти Делона. Поховання відбудеться у комуні Душі, на собачому цвинтарі, поруч з його 35 домашніми улюбленцями – саме цього найбільше хотів Ален.

Водночас ексобраниця Делона Хіромі Роллін висловила бажання потрапити на прощання. Однак, діти актора проти цього, оскільки вона фізично та морально знущалася з їхнього батька. Ба більше, Хіромі часто сперечалася з рідними Алена, тому в сім'ї були напружені стосунки.

Попри те, що церемонія не буде публічною, колеги легендарного актора також хотіли б до неї долучитися. Так, представники кінематографа влаштують окреме прощання з Делоном, де вшанують його пам'ять.

Нагадаємо, 18 серпня Ален Делон відійшов у вічність. Йому було 88 років. Він помер у своєму помешканні в Душі, у Франції, а поруч з ним були його рідні та собака Лубо.