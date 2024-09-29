Цього тижня було доволі багато гучних новин, зокрема й скандальних. Детальніше про те, на які події останніх днів варто звернути уваги, читайте у матеріалі Show 24.

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Соловій оголосили судовий вирок у справі з Чорноморськом

У липні на фестивалі "виделкаfest", що проходив у Чорноморську, Христина Соловій вилаялася прямо на сцені. Зокрема, співачка назвала колишню назву місті "повною х*йнею". Нагадаємо, що вона звучить як Іллічівськ. Деяким людям не сподобалося таке висловлювання, тому на Соловій склали протокол за дрібне хуліганство. Днями дівчина з'явилася у залі суду та заявила, що її виправдали.

Аліна Гросу потрапила у скандал

Ньюзмейкеркою тижня стала співачка Аліна Гросу, що потрапила у скандал, який декілька днів обговорювали у мережі. У ЗМІ поширилася інформація, що вона зайняла дипломатичну посаду. У МЗС України в той же день відреагували та сказали, що нічого про це не знають. Згодом виявилося, що Гросу номінували як представницю української культури у Нью-Йорку. Співачка сама прокоментувала всю цю ситуацію у сторіс в інстаграмі.

Водночас у Нью-Йорку Аліну помітили з російським актором Романом Полянським та назвали їх парою. Раніше у Гросу вже був роман з ним, який завершився розставанням. Однак, схоже, зірки поновили стосунки. Гросу ж ніяк не коментує цю ситуацію, але ще давніше заявляла, що її нинішній чоловік – іноземець.

Володимир та Олена Зеленські побували у США

На початку цього тижня подружжя Зеленських прибуло з робочим візитом до Америки. Перша леді України як завжди привернула увагу до своїх образів. Для першої появи Олена Зеленська обрала жакет та штани чорного кольору, а на шию зачепила шовкову хустку. Волосся дружина президента зав'язала у легенький хвіст та зробила простий макіяж. У США перша леді України, зокрема, зустрічалася Джилл Байден та королевою Швеції.

Лана Дель Рей вийшла заміж

У п'ятницю стало відомо, що відома американська співачка Лана Дель Рей вийшла заміж за гіда Джеремі Дюфрена. Весілля було таємним та проходило у штаті Луїзіана – у локації, де обранець жінки проводить туристам екскурсії на човнах. Видання Daily Mail отримало фото та відео з події, кадри вже розлетілися мережею.

Віталій Козловський вперше показав обличчя сина

Відомий український співак та військовий Віталій Козловський цього тижня випустив кліп на пісню "Сину", у якому вперше показав обличчя 7-місячного сина. Чоловік хотів, аби цей ролик вийшов, коли хлопчикові виповнювалося пів року, однак через службу не завершив вчасно працювати над своєю новою роботою.

"Сину": дивіться кліп на пісню

Ось такими були підсумки цього тижня. Впевнені, що наступні дні також запам'ятаються яскравими подіями.