Жінка спершу не хотіла відповідати на поставлене запитання, але потім таки назвала суму гонорару. Про це повідомляє 24 Канал з посилання на ютуб-шоу NABARI.

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Це ж не завжди такі гонорари. Це просто ось так вийшло, що на одному із концертів я заробила більше, ніж завжди. І от один гонорар був 158 тисяч гривень,

– зізналася Алла Волкова.

За сьогоднішнім курсом це трохи більше, ніж три з половиною тисячі доларів. Таку суму Волкова отримала за один стендап-концерт. Проте потім Алла пригадала, що на сольнику в "Жовтневому палаці" гонорар був більшим.

По-моєму, у "Жовтневому" було 220 (тисяч гривень – 24 Канал),

– розповіла стендап-комікеса.

Алла Волкова у шоу NABARI: дивіться відео онлайн

Алла Волкова про свій успіх

Ведучий Андрій Чорновол зазначив, що зі сторони виглядає, ніби успіх до Алли Волкової прийшов раптово. Проте стендап-комік Богдан Боярин каже, що вона багато працювала. Стендап-комікеса помітила, що після того, як стала популярною, колеги почали їй заздрити, але стверджує, що це нормально.

Людям здається, що я безталанна, мені це прийшло просто так, я не приклала для цього зусиль. Це ж виглядає так, що це швидко,

– висловилася Волкова.

Алла додала, що так багато працює не заради популярності та грошей. Їй хочеться "увійти в історію комедії, щось змінити, щось зробити круте".