У колишнього подружжя там є романтичні сцени, однак акторами грати їх не складно. В інтерв'ю програмі "Ближче до зірок" Цимбалару зізналася, що у неї з Григорієм прекрасні стосунки.

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Анастасія досі не хоче говорити, чому розлучилася з Баклановим. Крім того, акторка, схоже, зараз не зовсім готова будувати нові стосунки. Вона поділилася, що хоче реалізувати себе у багатьох сферах.

Я хочу мандрувати. Я хочу втілювати свої професійні мрії. Я зараз просто живу, отримуючи задоволення від того що зі мною відбувається. Якщо раптом якось так складеться, що я зустріну того чоловіка, якого я хотіла б зустріти, значить так воно і буде. Якщо ні, то я не пропаду без цього,

– зізналася Анастасія Цимбалару.

Цимбалару також поділилася, що чоловіки намагаються познайомитися з нею та навіть присилають квіти. Однак поки що акторка відчуває, що їй цікавіше наодинці з собою.

Мені 32. Я щойно розлучилася. У мене немає сім'ї, немає дітей. А мені здавалося у років 15, що у 25 вже все – повністю реалізована, зі своєю сім'єю. Ви разом, в тебе вже достатньо дорослі діти. Зараз я розумію, що життя тільки починається, тому не ставлю собі ніяких рамок. Буде як буде,

– поділилася акторка.

Анастасія Цимбалару про особисте життя: дивіться відео

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