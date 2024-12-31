Анастасія вийшла до підписників в сторіс та відреагувала на скандал. Річ у тім, що це відео викликало бурхливе обговорення у мережі, а тарологиня нарвалася на хейт, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Юзьвак.

До теми "Любителька росіян" та "людина світу": фіналістка "Холостяка-13" потрапила у гучний скандал

Юзьвак зауважила, що її слова були вирвані з контексту, тому вирішила роз'яснити ситуацію.

Я з групою знайомих дівчат зустрілася на коктейль, ми випили трішки й так, як усі single, вирішили повеселитися, зайшовши на локальний сайт знайомство Raya, щоб подивитися, які кандидатури чоловіків там є. А ви знаєте, що на сайтах знайомств є дуже смішні кадри,

– написала Анастасія Юзьвак.

Анастасія Юзьвак відреагувала на скандал / Скриншот з інстаграму

Фіналістка "Холостяка-13" опублікувала іншу частину відео, через яке розгорівся скандал. Анастасія з подругою обговорювали чоловіків з сайту знайомств, де їм потрапився й українець. На цьому моменті тарологиня сказала, що не хоче "украИнца". Дівчина пояснила, чому так висловилася.

Майже за шість років життя в Лондоні я жодного разу не зустріла українця. Я не вірю в стосунки на відстані. Я не вірю в стосунки онлайн. Я хочу, щоб чоловік жив як мінімум в одному місці зі мною, максимум – у моєму районі, щоб ми були близько одне до одного і могли постійно зустрічатися,

– розповіла фіналістка "Холостяка-13".

До речі, в іншій частині відео Юзьвак говорить, що українські чоловіки мають гарний вигляд.

Анастасія Юзьвак прокоментувала скандал: дивіться відео

Анастасія Юзьвак висловилася щодо російської мови

Також тарологиня прокоментувала те, що говорить у відео російською мовою. Дівчина зауважила, що вона та її сім'я – з заходу України, тому вони спілкуються лише українською. Проте Анастасія поділилася, що згодом переїхала в інтернаціональне місто, де у неї з'явилися друзі з Грузії, Казахстану, Узбекистану і Туркменістану.

І так ми розмовляли тою мовою, яка легша для нас усіх. Це ні в якому разі не міняє моєї громадянської позиції чи ставлення до України,

– наголосила тарологиня.

Анастасія Юзьвак про російську мову / Скриншот з інстаграму

Наприкінці Юзьвак додала, що під час проєкту "Холостяк" жодного разу не вдягла маску волонтерки та не займалася популізмом. До того ж фіналістка не транслювала те, що постійно їздить на фронт, адже це неправда.

Я лише на сьомому епізоді сказала, що моя сім'я і я реально допомагали, допомагаємо і допомагатимемо українцям так, як ми можемо, так, як ми відчуваємо. Я не брехала друзям Олександра, що я ходжу на мітинги, бо так не є. Я була щирою, що я ходжу на ті українські заходи в Лондоні, які цікаві мені. І я допомагаю так, як цікаво мені. Для мене це нормально. Для мене це також допомога,

– зазначила Юзьвак.

Анастасія вкотре підкреслила, що спілкується українською мовою і говорила нею ще до війни.