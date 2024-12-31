Анастасія вийшла до підписників в сторіс та відреагувала на скандал. Річ у тім, що це відео викликало бурхливе обговорення у мережі, а тарологиня нарвалася на хейт, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Юзьвак.
До теми "Любителька росіян" та "людина світу": фіналістка "Холостяка-13" потрапила у гучний скандал
Юзьвак зауважила, що її слова були вирвані з контексту, тому вирішила роз'яснити ситуацію.
Я з групою знайомих дівчат зустрілася на коктейль, ми випили трішки й так, як усі single, вирішили повеселитися, зайшовши на локальний сайт знайомство Raya, щоб подивитися, які кандидатури чоловіків там є. А ви знаєте, що на сайтах знайомств є дуже смішні кадри,
– написала Анастасія Юзьвак.
Анастасія Юзьвак відреагувала на скандал / Скриншот з інстаграму
Фіналістка "Холостяка-13" опублікувала іншу частину відео, через яке розгорівся скандал. Анастасія з подругою обговорювали чоловіків з сайту знайомств, де їм потрапився й українець. На цьому моменті тарологиня сказала, що не хоче "украИнца". Дівчина пояснила, чому так висловилася.
Майже за шість років життя в Лондоні я жодного разу не зустріла українця. Я не вірю в стосунки на відстані. Я не вірю в стосунки онлайн. Я хочу, щоб чоловік жив як мінімум в одному місці зі мною, максимум – у моєму районі, щоб ми були близько одне до одного і могли постійно зустрічатися,
– розповіла фіналістка "Холостяка-13".
До речі, в іншій частині відео Юзьвак говорить, що українські чоловіки мають гарний вигляд.
Анастасія Юзьвак прокоментувала скандал: дивіться відео
Анастасія Юзьвак висловилася щодо російської мови
Також тарологиня прокоментувала те, що говорить у відео російською мовою. Дівчина зауважила, що вона та її сім'я – з заходу України, тому вони спілкуються лише українською. Проте Анастасія поділилася, що згодом переїхала в інтернаціональне місто, де у неї з'явилися друзі з Грузії, Казахстану, Узбекистану і Туркменістану.
І так ми розмовляли тою мовою, яка легша для нас усіх. Це ні в якому разі не міняє моєї громадянської позиції чи ставлення до України,
– наголосила тарологиня.
Анастасія Юзьвак про російську мову / Скриншот з інстаграму
Наприкінці Юзьвак додала, що під час проєкту "Холостяк" жодного разу не вдягла маску волонтерки та не займалася популізмом. До того ж фіналістка не транслювала те, що постійно їздить на фронт, адже це неправда.
Я лише на сьомому епізоді сказала, що моя сім'я і я реально допомагали, допомагаємо і допомагатимемо українцям так, як ми можемо, так, як ми відчуваємо. Я не брехала друзям Олександра, що я ходжу на мітинги, бо так не є. Я була щирою, що я ходжу на ті українські заходи в Лондоні, які цікаві мені. І я допомагаю так, як цікаво мені. Для мене це нормально. Для мене це також допомога,
– зазначила Юзьвак.
Анастасія вкотре підкреслила, що спілкується українською мовою і говорила нею ще до війни.