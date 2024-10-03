Відтак, поділився архівним дитячим фото. Крім того, в інстаграмі співак показав, який вигляд мав у юності.

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Так, він опублікував допис, де подякував за привітання шанувальникам. З цієї нагоди виконавець поширив свою дитячу світлину. Що цікаво, він її навіть оживив завдяки сучасним технологіям.

Крім того, Данилка з днем народження привітало чимало зірок і шанувальників, які також показали його архівні кадри. Ними вони поділилися в інстаграм-сторіс. На цих знімках можна побачити, як ще маленького майбутнього артиста, так і вже дорослого юнака.

Андрій Данилко показав свої архівні фото / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Зауважимо, також 2 жовтня свій день народження відзначив син Сергія Притули. Дмитру виповнилося 16 років. Зірковий татусь з цієї нагоди поділився рідкісним фото хлопця.