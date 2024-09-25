Андрій Кравченко в інтерв'ю Show 24 розповів, що черпає натхнення з усього: природи, зміни локації, позитивних і негативних емоцій, пережитих моментів. Не обов'язково на створення пісні його має надихати особисте. Співак пояснив, чому приховує потаємні моменти свого життя, і відповів, хто готує йому сніданки.

До слова Андрій Кравченко чесно відповів, чи засуджує артистів, які відсиджуються за кордоном

Про особисте життя не розповідаю не тому, що боюся, що мене не будуть любити шанувальники. Кому потрібно знати – той знає. Щастя любить тишу. А сніданки готую сам з великим задоволенням. Це також один з моментів, які надихають,

– зізнався артист.

Повне інтерв'ю з Андрієм Кравченком читайте в рамках проєкту "Інтерв'ю24".

Під час повномасштабного вторгнення усі ми почали цінувати кожен момент життя, створювати сім'ї, виховувати дітей. Андрій Кравченко зізнався, що насправді задумувався про всиновлення.

"Можу сказати лише щодо всиновлення. Насправді це моя мрія дитинства. Тоді я часто відпочивав у дитячих санаторіях, де також були діти з інтернатів. Було дуже болісно усвідомлювати, що в них немає батьків. Тему всиновлення я навіть з мамою обговорював. Але це дуже відповідальний момент і з моїм графіком наразі це просто неможливо. Для мене ця тема відкрита, але до неї потрібно прийти", – поділився музикант.

Що відомо про Андрія Кравченка