Андрій Кравченко в інтерв'ю Show 24 розповів, як ставиться до артистів-втікачів, які під час повномасштабної війни перебувають за кордоном. Він зауважив, що не має права засуджувати цих людей. На думку артиста, у кожного є свої страхи.

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Я не знаю, що спонукало їх виїхати, тому не можу ні засуджувати, ні виправдовувати. Погоджуюся з думкою: "Де народився, там і знадобився". Чи повернуться вони, чи приймуть люди – час покаже. Але я вважаю, що ні. Не знаю, що потрібно зробити, щоб тих, хто виїхав, зрозуміли українці, які живуть під ракетами, шахедами, чують всі ці вибухи,

– сказав Кравченко.

Повне інтерв'ю з Андрієм Кравченком читайте в рамках проєкту "Інтерв'ю24".

Андрій Кравченко про зірок, які перейшли на український бік

Також музикант висловився про українських артистів, які роками працювали на Росію, але з 2022 року відмовилися від кар'єри в країні-агресорці.

"Я не вважаю, що ці артисти "перевзулися", вважаю, що вони зробили свідомий вибір – стали на бік добра і почали створювати себе з нуля. Могли залишитися в Росії, заробляти гроші там, але обрали Україну. Це, наприклад, Макс Барських, Надя Дорофєєва, яка тепер випускає україномовні треки, кожен з яких стає хітом. А російськомовні пісні взагалі забула", – підкреслив співак.