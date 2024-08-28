Зазначимо, що жабка не проста, а в'язана. Вона має друга, ходить на пікніки, готує пиріг, малює картини, займається садівництвом і в один момент може здатись, що вона жива. У матеріалі Show 24 ми вже розкрили неймовірний феномен популярності цієї історії.

Цікаво "То було незвичне літо", – встигніть долучитись до тренду під красу української природи

Ці неймовірні відео створює користувачка під нікнеймом indiarosecrawford. Жінка сама в'яже головних героїв, їхній одяг, побут тощо. Вона навіть створює мініатюрні декорації, щоб картинка виглядала максимально реалістичною.

В одному з роликів майстриня поділилась процесом створення.

Зазначимо, що спершу в блозі були інші герої як: качка, кріт, бджола, гуска, але жабки справили найбільший фурор.

Феномен цієї історії полягає в майстерності авторки створювати сюжети, вибудовувати кадр, деталізувати інтер'єр, змушувати героїв рухатись наче вони живі, в один момент здається, що ти відчуваєш емоції жабенят і не зважаєш на те, що це всього лиш іграшки.

Один кадр може займати десятки хвилин роботи, якщо не більше, а за час відео кадрів може бути сотня. Така робота потребує кропіткої праці, терпіння та натхнення. Зазначимо, що ролик, де жаба готує пиріг, набрав майже 22 мільйони переглядів.

Пропонуємо переглянути декілька історій, які точно вразять вас колоритом і оригінальністю.

Користувачі залишають коментарі, що знаходять відчуття спокою при перегляді, відзначають неймовірне уміння авторки та просто насолоджують естетикою відео. Тож запрошуємо до перегляду, можливо, у вас також виникне бажання створити схожий контент.